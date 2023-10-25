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Ефим Григорьевич

Место рождения

Спасское сельцо Усмерский стан

Дата рождения

20.01.1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1790 ст.

Отец: Григорий Ларионович

Мать: Марина (Солдатка)

Спасское сельцо Усмерский стан
Крещение в Троицком храме с. Константиново
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кодратий Ефимович

Мать ребёнка: Улита Карпова

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мефодий Ефимович

Мать ребёнка: Улита Карпова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Улита Карпова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Улита Карпова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Егор Ефимович

Мать ребёнка: Улита Карпова

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