Ефим Григорьевич
Место рожденияСпасское сельцо Усмерский стан
Дата рождения20.01.1790 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1790 ст.
Отец: Григорий Ларионович
Мать: Марина (Солдатка)
Спасское сельцо Усмерский стан
Крещение в Троицком храме с. Константиново
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кодратий Ефимович
Мать ребёнка: Улита Карпова
Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мефодий Ефимович
Мать ребёнка: Улита Карпова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Улита Карпова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Улита Карпова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Егор Ефимович
Мать ребёнка: Улита Карпова