Шавыкина Екатерина Мироновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти15.04.1903
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.1891
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: Шавыкина Наталья Федотова
Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович
Рождение ребёнка
13.12.1892
Дочь: Шавыкина Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович
Рождение ребёнка
19.02.1896
Дочь: Шавыкина Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович
Рождение ребёнка
15.03.1898
Сын: Шавыкин Алексей Федотович
Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович
Рождение ребёнка
14.05.1901
Сын: Шавыкин Николай Федотович
Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович
Смерть
15.04.1903