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Шавыкина Екатерина Мироновна

Место рождения

Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

15.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Городище, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.08.1891

Муж: Шавыкин Федот Федотович

Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: Шавыкина Наталья Федотова

Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович

Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.12.1892

Дочь: Шавыкина Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович

Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1896

Дочь: Шавыкина Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович

Рождение ребёнка
15.03.1898

Сын: Шавыкин Алексей Федотович

Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович

Рождение ребёнка
14.05.1901

Сын: Шавыкин Николай Федотович

Отец ребёнка: Шавыкин Федот Федотович

Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.04.1903

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