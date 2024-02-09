Мокиева Варвара Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокиева Варвара Тимофеева

Мокиева Варвара Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокиев Иван Пахомиев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Мокиева) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Мокиев Иван Пахомиев

Дмитриевка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.