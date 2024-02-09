Мокиева Варвара Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокиев Иван Пахомиев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Мокиева) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Мокиев Иван Пахомиев
Дмитриевка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно