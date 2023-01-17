Романов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
06.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анастасия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1989
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