Романов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
06.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1989