Фурманова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурманова Татьяна Сергеевна

Фурманова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1952

Отец: Тихонов Сергей Михайлович

Мать: Замятина Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.09.1973

Сын: Фурманов Александр Викторович

Отец ребёнка: Фурманов Виктор Георгиевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурманов Виктор Георгиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close