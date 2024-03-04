Фурманова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1952
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1952
Рождение ребёнка
16.09.1973
Сын: Фурманов Александр Викторович
Отец ребёнка: Фурманов Виктор Георгиевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурманов Виктор Георгиевич