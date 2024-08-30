Нестерова (Обрубова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Обрубова) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1979

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1962 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1979

Отец: Обрубов Владимир

Мать: Обрубова (Гагина) Надежда Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Сергей

Рождение ребёнка
17.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жегалин Артём

Рождение ребёнка
25.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Сергей

Смерть
Неизвестно

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