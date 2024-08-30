Нестерова (Обрубова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1979
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Сергей
Рождение ребёнка
17.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жегалин Артём
Рождение ребёнка
25.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Сергей
Смерть
Неизвестно