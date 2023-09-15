von Glehn Paul Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Glehn Paul Friedrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1851

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1851

Отец: Von Glehn Edmund Theophil

Мать: Von Glehn Emilie Auguste

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