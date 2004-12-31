Гуляева (Глазунова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Глазунова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.09.1934

Дата смерти

31.12.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1954 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1934

Отец: Глазунов Василий

Мать: Глазунов Татьяна Дмитриевна

Шилан, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1951

Муж: Гуляев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Гуляев Михаил

Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1960

Дочь: Краснова Лидия

Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич

Первое Мая, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич

Смерть
31.12.2004
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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