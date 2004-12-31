Гуляева (Глазунова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1934
Дата смерти31.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1934
Отец: Глазунов Василий
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
1954
Сын: Гуляев Михаил
Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.08.1956
Рождение ребёнка
09.06.1958
Рождение ребёнка
15.01.1960
Дочь: Краснова Лидия
Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.02.1962
Первое Мая, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гуляев Николай Тимофеевич
Смерть
31.12.2004
Похороны
Неизвестно