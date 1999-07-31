Бурдов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдов Максим

Бурдов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1999

Отец: Бурдов Сергей

Мать: Бурдова Екатерина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close