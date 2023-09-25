Пицилевичь Антон
Место рожденияSemjošku sādža
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Пицилевичь Антон
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Пицилевичь) Орпидия Uršuļa
Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина
Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: (Пицилевичь) Екатерина
Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.
Рождение ребёнка
26.03.1885
Сын: Пицилевичь Станислав
Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.
Смерть
После 1897