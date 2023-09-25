Пицилевичь Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицилевичь Антон

Место рождения

Semjošku sādža

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Пицилевичь Антон

Мать: Пицилевичь (Picilēviča) Katarīna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Пицилевичь) Орпидия Uršuļa

Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Игнатовичь (Пицилевичь) Мальвина

Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: (Пицилевичь) Екатерина

Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
26.03.1885

Сын: Пицилевичь Станислав

Мать ребёнка: Пицилевичь (Kairāne) Кристина Ādama m.

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Смерть
После 1897

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