Пантелеева (Левкина) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1904
Рождение ребёнка
14.09.1908 ст.
Дочь: Пантелеева Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Пантелеев Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1911
Сын: Пантелеев Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Пантелеев Афанасий Андреевич
Бараново, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.
Сын: Пантелеев Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Пантелеев Афанасий Андреевич
Смерть
1914 ст.