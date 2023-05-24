Пантелеева (Левкина) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Левкина) Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1904

Муж: Пантелеев Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
14.09.1908 ст.

Дочь: Пантелеева Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Пантелеев Афанасий Андреевич

Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
13.10.1911

Сын: Пантелеев Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Пантелеев Афанасий Андреевич

Бараново, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.

Сын: Пантелеев Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Пантелеев Афанасий Андреевич

Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
1914 ст.

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