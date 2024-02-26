Кучинов Филимон Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кучинов Симион Никитин
Мать: Кучинова Анна Семенова
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Кучинов Гаврила Филимонович
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Место жительства
Неизвестно
Быково, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно