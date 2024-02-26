Кучинов Филимон Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинов Филимон Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кучинов Симион Никитин

Мать: Кучинова Анна Семенова

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Кучинов Гаврила Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Место жительства
Неизвестно
Быково, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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