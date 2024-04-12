(Тышлек СУЛАХЧИ) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек СУЛАХЧИ) Евдокия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.03.1900

Дата смерти

25.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1900

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
29.03.1900
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и жена его Феодосия
Смерть
25.04.1901
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-51,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-9
Похороны
26.04.1901
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