(Тышлек СУЛАХЧИ) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1900
Дата смерти25.04.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1900
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
29.03.1900
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-173,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-8 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и жена его Феодосия
Смерть
25.04.1901
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-51,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-9
Похороны
26.04.1901