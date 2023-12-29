Селивонов Андрей Феодосьев
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Селивонов Косьма Андреевич
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Дочь: (Селивонова) Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Сын: Селивонов Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Дочь: (Селивонова) Феодора Андреевна
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Сын: Селивонов Иоанн Андреевич
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Дочь: (Селивонова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Сын: Селивонов Тихон Андреевич
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова
Дочь: (Селивонова) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова