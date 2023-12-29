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Селивонов Андрей Феодосьев

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Селивонов Феодосий Яковлевич

Мать: Селивонова (...) Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указаного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Жена: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.

Сын: Селивонов Косьма Андреевич

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство о рождении за №835458 выдано 31\\I -51г.»
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Дочь: (Селивонова) Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.

Сын: Селивонов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.

Дочь: (Селивонова) Феодора Андреевна

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Селивонов Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.01.1890

Дочь: (Селивонова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.12.1891 ст.

Сын: Селивонов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
«Выдана справка на гербовой бумаге 9\\ I - 37 г.
Рождение ребёнка
?.07.1894

Сын: Селивонов Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Восприемник
15.05.1895 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Пахомий Васильевич Селивонов
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.

Дочь: (Селивонова) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Селивонова (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
После 1896
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из даты рождения последнего ребёнка.

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