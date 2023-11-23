Левский Алексей Иванов
Место рождениясело Лев Ростовского уезда
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Левский Иван Гаврилов
Мать: не указана
Левский Алексей Иванович (ок. 1790 — ?) Родился в семье пономаря села Лев Ростовского уезда Ивана Гавриловича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.11 д.1595
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно