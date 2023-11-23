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Левский Алексей Иванов

Место рождения

село Лев Ростовского уезда

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Левский Иван Гаврилов

Мать: не указана

Левский Алексей Иванович (ок. 1790 — ?) Родился в семье пономаря села Лев Ростовского уезда Ивана Гавриловича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.11 д.1595
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно

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