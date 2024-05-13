Лукьянова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лукьянов Андрей Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лукьянов Данил Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Лукьянова) Наталья Дементьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Лукьянова) Екатерина Дементьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукьянов Данил Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Лукьянов Кузьма Дементиевич
Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович
Смерть
Неизвестно