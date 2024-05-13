Лукьянова Анна Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Дементий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лукьянов Андрей Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лукьянов Данил Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Лукьянова) Наталья Дементьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Лукьянова) Екатерина Дементьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукьянов Данил Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лукьянов Кузьма Дементиевич

Отец ребёнка: Лукьянов Дементий Филиппович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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