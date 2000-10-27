Якимов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Петр Васильевич

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Место рождения

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

07.09.1913 ст.

Дата смерти

27.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1913 ст.

Отец: Якимов Василий Георгиевич

Мать: не указана

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

С.Соловьевск, Тынденского (Джелтулакского) р-на. Амурской обл.
Смерть
27.10.2000
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