Якимов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1913 ст.
Дата смерти27.10.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1913 ст.
Отец: Якимов Василий Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
С.Соловьевск, Тынденского (Джелтулакского) р-на. Амурской обл.
Смерть
27.10.2000