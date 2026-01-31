Лазарева (Кузнецова) Ольга Васильевна
женский, родилась 21.10.1980, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКузнецов Василий ВасильевичНеизвестно г.р.
МатьКузнецова АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Лазарев Виталий Геннадьевич26.05.1972 г.р.
Дети
Лазарева Ирина Витальевна26.12.2002 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1980
Отец: Кузнецов Василий Васильевич
Мать: Кузнецова Анна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.2002
Дочь: Лазарева Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Лазарев Виталий Геннадьевич
Москва, город федерального значения Москва