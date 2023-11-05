Клевакин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Клевакина Татьяна
Рождение ребёнка
08.08.1969
Дочь: Паутова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Клевакина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клевакина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клевакин Владимер Николаевич
Смерть
Неизвестно