Клевакин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевакин Николай

Клевакин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Клевакина Степанида Семёновна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Клевакин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Клевакина Татьяна

Рождение ребёнка
08.08.1969

Дочь: Паутова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Клевакина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клевакин Владимер Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close