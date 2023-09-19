Фрося
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдакимова Вера Кузьминична
Отец ребёнка: Алдакимов Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алдакимов Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Алдакимов Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алдакимов Кузьма
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.02.1940
Сын: Алдакимов Владимир Кузьмич
Отец ребёнка: Алдакимов Кузьма
Смерть
Неизвестно