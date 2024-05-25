Колесников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Николай

Колесников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Файзрахманова) Нурания Мирзахановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Файзрахманова) Нурания Мирзахановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Файзрахманова) Нурания Мирзахановна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Файзрахманова) Нурания Мирзахановна

Смерть
Неизвестно

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