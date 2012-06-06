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Ботыгин Яков Семёнович

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Место рождения

деревня Медведица Устьянского района Архангельской области

Дата рождения

25.11.1929

Дата смерти

06.06.2012

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929

Отец: Ботыгин Семён Михайлович

Мать: не указана

деревня Медведица Устьянского района Архангельской области
Рождение ребёнка
20.09.1955

Сын: Ботыгин Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Ботыгина Галина Андреевна

Тулубьево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.06.2012
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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