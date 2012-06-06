Ботыгин Яков Семёнович
Место рождениядеревня Медведица Устьянского района Архангельской области
Дата рождения25.11.1929
Дата смерти06.06.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1929
Отец: Ботыгин Семён Михайлович
Мать: не указана
деревня Медведица Устьянского района Архангельской области
Рождение ребёнка
20.09.1955
Сын: Ботыгин Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Ботыгина Галина Андреевна
Тулубьево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.06.2012
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми