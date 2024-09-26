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Тарасов Федор Андреевич

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Место рождения

Лапшаур

Дата рождения

09.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910

Отец: Тарасов Андрей Радионович

Мать: Параскева Давыдова

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Тарасова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
02.09.1942

Сын: Тарасов Николай Федорович

Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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