Тарасов Федор Андреевич
Место рожденияЛапшаур
Дата рождения09.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910
Отец: Тарасов Андрей Радионович
Мать: Параскева Давыдова
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Тарасова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
02.09.1942
Сын: Тарасов Николай Федорович
Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно