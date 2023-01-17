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Осипов Иван Маркианович

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Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Бракосочетание
19.05.1900 ст.

Жена: Осипова Мария Павловна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1904

Дочь: Осипова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Мария Павловна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Осипов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Осипов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Осипов Александр Иванович

Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Маркиан Иванович

Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Осипов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Рахиль Семёновна

Смерть
Около 1922
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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