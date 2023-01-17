Осипов Иван Маркианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1900 ст.
Жена: Осипова Мария Павловна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1904
Дочь: Осипова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Мария Павловна
Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Осипов Александр Иванович
Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Осипова Рахиль Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Рахиль Семёновна
Смерть
Около 1922
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область