Хлебников Николай Иванович
Место рожденияВетлужский уезд Костромской губернии
Дата рождения05.10.1840
Дата смерти26.06.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1840
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1865
г. Могилев, Могилевский уезд Могилевской губернии
Место жительства
С 1872 по 1880
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
26.06.1880
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии