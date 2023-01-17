Хлебников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Николай Иванович

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Место рождения

Ветлужский уезд Костромской губернии

Дата рождения

05.10.1840

Дата смерти

26.06.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1840
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1865
г. Могилев, Могилевский уезд Могилевской губернии
Место жительства
С 1872 по 1880
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Смерть
26.06.1880
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
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