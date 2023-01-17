Дайнека Николай Иосифович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Дайнека Иосиф Иванович
Бракосочетание
09.09.1879 ст.
Жена: не указана
Николаю - 38 лет (рядовой) Ксении - 20 Оба первым браком, оба православные Ф. 136, оп. 22, д. 11, стр. 143 об - 143а Поручители по жениху: из М. Стахова Алексей Корнеевич Протопович и д. Житковщина?! ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Дайнека Ксения Гавриловна
Ф 136, оп 22а, дело 11 Стр 231 об Указано, что умер в 1 год
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Дайнека Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Дайнека Ксения Гавриловна
Ф 136, оп 22, д 11 Стр 130 об - 131 Крещена 9 марта 1886 Крёстные: отпущенный в запас Игнатиев Михин?? и Варвара Данилова, жена Василия Паросновича??
Рождение ребёнка
28.09.1898
Дочь: Дайнека Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Дайнека Ксения Гавриловна
Ф 136, оп 34, д 62 Стр. 425 об - 426 Крещена 6 октября 1898
Смерть
Неизвестно