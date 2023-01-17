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Дайнека Николай Иосифович

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Место рождения

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Дайнека Иосиф Иванович

Мать: Дайнека Анастасия Ивановна

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
09.09.1879 ст.

Жена: не указана

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Николаю - 38 лет (рядовой) Ксении - 20 Оба первым браком, оба православные Ф. 136, оп. 22, д. 11, стр. 143 об - 143а Поручители по жениху: из М. Стахова Алексей Корнеевич Протопович и д. Житковщина?! ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Дайнека Иван Николаевич

Мать ребёнка: Дайнека Ксения Гавриловна

Ф 136, оп 22а, дело 11 Стр 231 об Указано, что умер в 1 год
Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Дайнека Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Дайнека Ксения Гавриловна

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Ф 136, оп 22, д 11 Стр 130 об - 131 Крещена 9 марта 1886 Крёстные: отпущенный в запас Игнатиев Михин?? и Варвара Данилова, жена Василия Паросновича??
Рождение ребёнка
28.09.1898

Дочь: Дайнека Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Дайнека Ксения Гавриловна

Ф 136, оп 34, д 62 Стр. 425 об - 426 Крещена 6 октября 1898
Смерть
Неизвестно
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