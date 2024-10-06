Бабакина Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти30.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбицкая Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Елизаров Владимир
Рождение ребёнка
11.04.1921
Дочь: Бабкина (Бабакина) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Бабакин Василий Васильевич
Смерть
30.05.1954