Бабакина Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабакина Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

30.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабакин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбицкая Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Елизаров Владимир

Рождение ребёнка
11.04.1921

Дочь: Бабкина (Бабакина) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Бабакин Василий Васильевич

Смерть
30.05.1954

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