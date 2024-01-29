Роман Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Василий Романов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Гаврил Романов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева
Место жительства
1852
Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная