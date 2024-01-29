Роман Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Василий Романов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Гаврил Романов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьева

Место жительства
1852
Бонема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная

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