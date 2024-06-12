Сальников Алексей Владимироич 23.06.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Алексей Владимироич

Сальников Алексей Владимироич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2018

Дочь: Сальниковв Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2024

Сын: Сальников Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.