Сальников Алексей Владимироич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2018
Дочь: Сальниковв Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2024
Сын: Сальников Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности