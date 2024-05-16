Семак Александр Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семак Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семак Михаил Адамович

Мать: Семак Томара Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семак Елена Александровна

Мать ребёнка: Семак Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семак Ирина Николаевна

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