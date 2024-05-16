Семак Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семак Михаил Адамович
Мать: Семак Томара Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семак Елена Александровна
Мать ребёнка: Семак Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семак Ирина Николаевна