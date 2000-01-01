Илямакова (Борисова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илямакова (Борисова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

19.12.1959

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Борисов Савелий

Мать: Борисова Дария

Смерть
19.12.1959
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