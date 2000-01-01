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Илямакова (Борисова) Елизавета
Илямакова (Борисова) Елизавета
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
19.12.1959
Пол
Женский
Отец
Борисов Савелий
1900 г.р.
Мать
Борисова (Кузьмина) Дария
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Борисов Савелий
Мать:
Борисова Дария
Смерть
19.12.1959
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