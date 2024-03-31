Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович
Место рожденияБелебей
Дата рождения1902
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
14.11.1941
Дочь: (Циммергакл) Евгения Александровна
Мать ребёнка: (Рождественская) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Циммергакл) Елена Александровна
Мать ребёнка: (Рождественская) Татьяна Павловна
Смерть
1986