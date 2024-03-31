Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиZimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Место рождения

Белебей

Дата рождения

1902

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Мать: (Милованова) Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рождественская) Татьяна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
14.11.1941

Дочь: (Циммергакл) Евгения Александровна

Мать ребёнка: (Рождественская) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Циммергакл) Елена Александровна

Мать ребёнка: (Рождественская) Татьяна Павловна

Смерть
1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.