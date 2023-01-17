Еркина (Алехина) Фёкла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алехин Семен (?)
Рождение ребёнка
15.06.1900
Дочь: Агриппина (Графина) Антоновна
Отец ребёнка: Еркин Антон Семенович
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Ульяна (Иулиания) Антоновна
Отец ребёнка: Еркин Антон Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1914