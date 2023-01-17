Еркина (Алехина) Фёкла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркина (Алехина) Фёкла Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алехин Семен (?)

Мать: Алехина Арина (Ирина) Ильинична

Рождение ребёнка
15.06.1900

Дочь: Агриппина (Графина) Антоновна

Отец ребёнка: Еркин Антон Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Ульяна (Иулиания) Антоновна

Отец ребёнка: Еркин Антон Семенович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1914
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