Лискачева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти17.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1855
Сын: Федоров Василий Федорович
Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
17.08.1858
Сын: Лискачев Матвей Федорович
Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
13.07.1861
Дочь: Лискачева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лискачев Александр Федорович
Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Лискачева Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1906