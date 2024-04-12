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Лискачева Мария Ивановна

Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

17.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Федоров Василий Федорович

Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.08.1858

Сын: Лискачев Матвей Федорович

Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.07.1861

Дочь: Лискачева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лискачев Александр Федорович

Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Лискачева Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Лискачев Федор Антонович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лискачев Федор Антонович

Смерть
17.04.1906
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