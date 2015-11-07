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Ананьева Наталья Александрова
Ананьева Наталья Александрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Женский
Отец
Ананьев Александров
Мать
Ананьевна Вера Петровна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Ананьев Александров
Мать:
Ананьевна Вера Петровна
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