Воронин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1957
Дата смерти15.04.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1957
Отец: Воронин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мучко Алла Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.1991
Дочь: Забелина (Воронина) Кристина Николаевна
Мать ребёнка: Мучко Алла Николаевна
Вухтым, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
15.04.2023
Летка, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Отек головного мозга