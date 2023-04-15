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Воронин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1957

Дата смерти

15.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1957

Отец: Воронин Иван

Мать: Воронина Таисия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мучко Алла Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1991

Дочь: Забелина (Воронина) Кристина Николаевна

Мать ребёнка: Мучко Алла Николаевна

Вухтым, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
15.04.2023
Летка, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Отек головного мозга

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