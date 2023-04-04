Михин Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1896
Дата смерти03.08.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1896
Крещение
08.07.1896
Бракосочетание
20.11.1920
Рождение ребёнка
15.08.1921
Мать ребёнка: Михина (Баскакова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
23.10.1925
Дочь: Шаметова (Михина) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Михина (Баскакова) Анна Матвеевна
Бракосочетание
28.02.1961
Химки, Химки, Московская область
Смерть
03.08.1974
Москва, город федерального значения Москва