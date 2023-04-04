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Михин Петр Павлович

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.07.1896

Дата смерти

03.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1896

Отец: Михин Павел Григорьевич

Мать: Михина (Уварова) Пелагея Карповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
08.07.1896
Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
20.11.1920

Жена: Михина (Баскакова) Анна Матвеевна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1921

Сын: Михин Александр Петрович

Мать ребёнка: Михина (Баскакова) Анна Матвеевна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.10.1925

Дочь: Шаметова (Михина) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Михина (Баскакова) Анна Матвеевна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
28.02.1961

Жена: Михина (Войнова) Раиса Викторовна

Химки, Химки, Московская область
Смерть
03.08.1974
Москва, город федерального значения Москва

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