Гугина (Сухова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугина (Сухова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1925

Дата смерти

29.10.1961

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1925

Отец: Сухов Федор Михалович

Мать: Сухова Глафира Павловна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1961
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