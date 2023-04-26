Балан (Просий) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балан (Просий) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1893

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1893

Отец: Просие Иван

Мать: Просие Зинаида

Рождение ребёнка
19.07.1919

Сын: Балан Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Балан Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1923

Сын: Балан Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Балан Григорий Иванович

село Старые Брынзены Теленештского района, Молдавия
Смерть
1964
поселок Калининск Единецкого района, Молдавия
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