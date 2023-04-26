Балан (Просий) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1893
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1893
Отец: Просие Иван
Мать: Просие Зинаида
Рождение ребёнка
19.07.1919
Сын: Балан Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Балан Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1923
Отец ребёнка: Балан Григорий Иванович
село Старые Брынзены Теленештского района, Молдавия
Смерть
1964
поселок Калининск Единецкого района, Молдавия