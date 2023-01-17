Гавриков Михаил
Место рождения
Дата рождения15.12.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Отец: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Мать: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова ?
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.?.1946
Жена: Гаврикова Надежда
с. Никольское. Московская обл.
Рождение ребёнка
17.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова Надежда
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова Надежда
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Развод
Неизвестно
Жена: Гаврикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова ?
Смерть
Неизвестно