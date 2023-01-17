Гавриков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Михаил

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Мать: Гаврикова Татьяна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова ?

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.?.1946

Жена: Гаврикова Надежда

с. Никольское. Московская обл.
Рождение ребёнка
17.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова Надежда

Москва, город федерального значения Москва
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Развод
Неизвестно

Жена: Гаврикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова ?

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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