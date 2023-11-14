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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1719 и 1721

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1711 и 1717 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1719 и 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1737 и 1740

Муж: Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1755 ст.

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Василий Петрович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1755
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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