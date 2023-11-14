Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1719 и 1721
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1719 и 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1737 и 1740
Муж: Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1755 ст.
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Василий Петрович
Смерть
После 1755