Червякова (Земскова) Агрипина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова (Земскова) Агрипина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Земсков (краснов) Егор Федоров

Мать: Земскова (краснова) ?

Рождение ребёнка
08.06.1830

Сын: Червяков Аммос Кузьмин

Отец ребёнка: Червяков Козма Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1832

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Червяков Козма Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1834

Дочь: Дарья Кузьмина

Отец ребёнка: Червяков Козма Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1836

Дочь: Пелагея Кузьмина

Отец ребёнка: Червяков Козма Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Козма Петров

Смерть
Неизвестно
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