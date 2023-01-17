Червякова (Земскова) Агрипина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Рождение ребёнка
08.06.1830
Отец ребёнка: Червяков Козма Петров
Рождение ребёнка
21.02.1832
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Червяков Козма Петров
Рождение ребёнка
18.03.1834
Дочь: Дарья Кузьмина
Отец ребёнка: Червяков Козма Петров
Рождение ребёнка
08.10.1836
Дочь: Пелагея Кузьмина
Отец ребёнка: Червяков Козма Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно