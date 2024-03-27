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Фехретдинов Айнетдин

Место рождения

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

1875 г.р.
1876 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Алюковъ Фехретдинъ

Мать: (Хусяинова) Савран?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha

Рождение ребёнка
15.04.1875

Сын: Ainetdin Meyletdin

Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha

Рождение ребёнка
21.07.1876

Сын: Fehretdin Fattahetdin

Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha

Смерть
Неизвестно

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