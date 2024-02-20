Дмитриев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Павлов Пётр

Мать: Павлова Маня Семёновна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Псковская обл г Порхов
Смерть
1987
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