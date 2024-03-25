Балицкий Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения28.12.1889
Дата смерти10.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1889
Отец: Балицкий Иосиф
Рождение ребёнка
14.12.1925
Мать ребёнка: Балицкая Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1933
Сын: Балицкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Балицкая Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1935
Дочь: Волкова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Балицкая Александра Алексеевна
Работа или профессия
По 1935
г.Алевск
Землеустроитель
Работа или профессия
Неизвестно
Землеустроитель
Образование
Неизвестно
реальное училище
Военная служба
Неизвестно
Артиллерист, унтер-офицер, участник Бруссиловского прорыва
Смерть
10.04.1976