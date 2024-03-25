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Балицкий Иван Иосифович

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Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

28.12.1889

Дата смерти

10.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1889

Отец: Балицкий Иосиф

Мать: Балицкая Александра Никодимовна

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.12.1925

Сын: Балицкий Борис Иванович

Мать ребёнка: Балицкая Александра Алексеевна

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.03.1933

Сын: Балицкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Балицкая Александра Алексеевна

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.02.1935

Дочь: Волкова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Балицкая Александра Алексеевна

Бердичев, Житомирська область
Работа или профессия
По 1935
г.Алевск
Землеустроитель
Работа или профессия
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Землеустроитель
Образование
Неизвестно
Бердичев, Житомирська область
реальное училище
Военная служба
Неизвестно
Артиллерист, унтер-офицер, участник Бруссиловского прорыва
Смерть
10.04.1976
Житомир, Житомирська область
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