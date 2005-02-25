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Шургучинов Артём Романович
Шургучинов Артём Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.2005
Пол
Мужской
Отец
Шургучинов Роман Сергеевич
1979 г.р.
Мать
Шургучинова (Кравцова) Наталия Петровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2005
Отец:
Шургучинов Роман Сергеевич
Мать:
Шургучинова Наталия Петровна
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