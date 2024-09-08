(Хабарова) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хабарова) Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Яков Ильич

Рождение ребёнка
27.11.1930

Сын: Истомин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Истомин Яков Ильич

Рождение ребёнка
09.02.1932

Дочь: (Истомина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Истомин Яков Ильич

Смерть
Неизвестно

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