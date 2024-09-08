(Хабарова) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Истомин Яков Ильич
Рождение ребёнка
27.11.1930
Сын: Истомин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Истомин Яков Ильич
Рождение ребёнка
09.02.1932
Дочь: (Истомина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Истомин Яков Ильич
Смерть
Неизвестно