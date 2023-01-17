Мошенцев (Синельников) Дементий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцев (Синельников) Дементий Ильич

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Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Мошенцев Илья Михайлович

Мать: не указана

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мошенцева Марфа Дементьевна

Мать ребёнка: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мошенцева Настасья Дементьевна

Мать ребёнка: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Мать ребёнка: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Мошенцев Максим Дементьевич

Мать ребёнка: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Фонд 637 опись 1 дело 1613. На стр. 370-об имеется запись: августа 6 числа села Синеньких у однодворца Дементия Ильина СИНЕЛЬНИКОВА и законной жены его Пелагеи(?) Трофимовой родился сын Максим. Крещен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова

Смерть
Неизвестно
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