Мошенцев (Синельников) Дементий Ильич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Мошенцев Илья Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мошенцева Марфа Дементьевна
Мать ребёнка: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мошенцева Настасья Дементьевна
Мать ребёнка: Мошенцева-Синельникова Пелагея (Маланья) Трофимова
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Фонд 637 опись 1 дело 1613. На стр. 370-об имеется запись: августа 6 числа села Синеньких у однодворца Дементия Ильина СИНЕЛЬНИКОВА и законной жены его Пелагеи(?) Трофимовой родился сын Максим. Крещен... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно