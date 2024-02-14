Габдрахманова Салиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Рафис
Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит
Рождение ребёнка
1924
Сын: Габдрахманов Музагит
Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит
Рождение ребёнка
1926
Сын: Габдрахманов Мансур
Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит
Рождение ребёнка
1929
Сын: Габдрахманов Максут
Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит
Смерть
Неизвестно