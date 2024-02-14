Габдрахманова Салиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманова Салиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Рафис

Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит

Рождение ребёнка
1924

Сын: Габдрахманов Музагит

Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит

Рождение ребёнка
1926

Сын: Габдрахманов Мансур

Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит

Рождение ребёнка
1929

Сын: Габдрахманов Максут

Отец ребёнка: Габдрахманов Мусагит

Смерть
Неизвестно

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