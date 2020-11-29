Шульц (Вильщук) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц (Вильщук) Татьяна Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1953

Дата смерти

29.11.2020

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1953

Отец: Вильщук Вячеслав Захарович

Мать: Вильщук Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульц Виктор Христьянович

Рождение ребёнка
11.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульц Виктор Христьянович

Смерть
29.11.2020
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