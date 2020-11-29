Шульц (Вильщук) Татьяна Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1953
Дата смерти29.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1953
Рождение ребёнка
28.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульц Виктор Христьянович
Рождение ребёнка
11.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульц Виктор Христьянович
Смерть
29.11.2020